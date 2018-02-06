Богатейшие люди планеты лишились 114 млрд долларов за сутки

Самые богатые люди планеты потеряли 114 млрд долларов своих активов за сутки из-за падения фондовых рынков в США. Агентство Bloomberg сообщает о 500 пострадавших миллиардерах.
В начале новой недели основные индексы США рухнули на 3,8-4,6%, сообщает Life.ru. Это привело к нивелированию роста доходности облигаций США Dow Jones и S& P 500 за 2018 год.
Самые большие потери за этот день понес руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — его состояние уменьшилось на 5,1 млрд долларов. Состояние создателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на 3,6 млрд долларов. На третьем месте антирейтинга — создатель Amazon Джефф Безос, которые обеднел на 3,3 млрд долларов.
В десятку попали сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые лишились по 2,3 миллиарда долларов. А также владелец компании Microsoft Билл Гейтс — 2,25 миллиарда долларов.
Ранее «URA.RU» писало, что российские бизнесмены из «кремлевского списка», опубликованного Минфином США, за один день потеряли больше миллиарда долларов. Больше всего в первые часы после публикации «кремлевского списка» потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — он лишился 226 млн долларов.