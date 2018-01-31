Олигархи из «кремлевского списка» за день обеднели на миллиард долларов

12:40 31 января 2018 14

Один из фигурантов «кремлевского списка» потерял 22б млн долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские бизнесмены из «кремлевского списка», опубликованного накануне Минфином США, за один день потеряли больше миллиарда долларов. При этом в целом реакцию рынка на американский документ можно назвать относительно позитивной.

Больше всего в первые часы после публикации «кремлевского списка» потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — он лишился 226 млн долларов, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на расчеты «РБК». Значительно подешевели активы Сулеймана Керимова, Владимира Лисина и Виктора Вексельберга. Фактически в американский список попали россияне, чье состояние превышает один миллиард долларов. Кроме миллиардеров, в перечне оказались некоторые сотрудники администрации Владимира Путина и весь состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

После обнародования доклада индекс Московской биржи (MICEX) снизился на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился, отмечает «РБК». Рубль к концу дня ослабел незначительно — на 0,1%.

Как ранее сообщало «URA.RU», в «кремлевский доклад» включили имена более чем 200 российских чиновников и олигархов. Не обошлось в списке и без бизнесменов и политиков с Урала. Эксперты подчеркивают, что документ американского Минфина был просто скопирован из Forbes.