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31 января 2018
12:40  31 января 2018 14

Олигархи из «кремлевского списка» за день обеднели на миллиард долларов

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Один из фигурантов «кремлевского списка» потерял 22б млн долларовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Российские бизнесмены из «кремлевского списка», опубликованного накануне Минфином США, за один день потеряли больше миллиарда долларов. При этом в целом реакцию рынка на американский документ можно назвать относительно позитивной.

Больше всего в первые часы после публикации «кремлевского списка» потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — он лишился 226 млн долларов, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на расчеты «РБК». Значительно подешевели активы Сулеймана Керимова, Владимира Лисина и Виктора Вексельберга. Фактически в американский список попали россияне, чье состояние превышает один миллиард долларов. Кроме миллиардеров, в перечне оказались некоторые сотрудники администрации Владимира Путина и весь состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

После обнародования доклада индекс Московской биржи (MICEX) снизился на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился, отмечает «РБК». Рубль к концу дня ослабел незначительно — на 0,1%.

Как ранее сообщало «URA.RU», в «кремлевский доклад» включили имена более чем 200 российских чиновников и олигархов. Не обошлось в списке и без бизнесменов и политиков с Урала. Эксперты подчеркивают, что документ американского Минфина был просто скопирован из Forbes.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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