В Дагестане предложили нового кандидата на пост премьер-министра

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев предложил на пост премьер-министра республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова. Занимавший ранее эту должность Абдусамад Гамидов был задержан за хищение средств.
«Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дагестанского парламента. Отмечается, что депутаты дагестанского парламента рассмотрят кандидатуру 7 февраля, на сессии Народного собрания.
Как ранее писало «URA.RU», Владимир Васильев отправил все правительство Дагестана в отставку. Соответствующий указ, который сразу вступил в силу, он подписал 5 февраля. Правительство продолжит работу, пока не будет сформировано новое.