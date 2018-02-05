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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:55  05 февраля 2018 0

При обыске у главы Дагестана нашли золотой пистолет. ВИДЕО

Антитеррор ОМОН Архив Челябинск, полиция, арест, наручники, антитеррор
На территории Дагестана проходят задержания высокопоставленных чиновниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова обнаружен боевой арсенал, в том числе — золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ, а также автоматы Калашникова и боеприпасы. В ближайшее время Гамидов и еще несколько высокопоставленных чиновников будут доставлены в Москву для допроса по делу о хищении бюджетных средств.

По данным Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Помимо Гамидова, задержаны заместители председателя правительства Республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший региональный министр образования Шахабас Шахов и еще несколько лиц, сообщает Life.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», сегодня подозреваемых задержали по месту их жительства, там же были проведены обыски. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и ходатайствовать об их аресте.

Сергей Макеев
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