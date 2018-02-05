В ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова обнаружен боевой арсенал, в том числе — золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ, а также автоматы Калашникова и боеприпасы. В ближайшее время Гамидов и еще несколько высокопоставленных чиновников будут доставлены в Москву для допроса по делу о хищении бюджетных средств.
По данным Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Помимо Гамидова, задержаны заместители председателя правительства Республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший региональный министр образования Шахабас Шахов и еще несколько лиц, сообщает Life.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», сегодня подозреваемых задержали по месту их жительства, там же были проведены обыски. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и ходатайствовать об их аресте.