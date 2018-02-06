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Главные новости Курганской области
17:10  06 февраля 2018 0

В одном из баров Кургана нашли труп

Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
Подробности происшествия выясняют следователиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В кафе-баре «Малибу» на улице Дзержинского в Кургане обнаружен труп. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».

В сообщении от 6 февраля один из жителей города написал, что рядом с кафе стоит много машин полиции и «труповозка». В комментариях курганцы подтвердили версию того, что в баре обнаружено тело, и намекнули на сомнительную репутацию заведения: «Это же «Малибу», «Впрочем, ничего нового», «Элитное заведение Кургана все-таки».

Как сообщили «URA.RU» в силовых органах, подробности произошедшего уточняются, ведут работу следователи. Предварительная картина происшествия уже ясна, однако развернутую информацию пообещали предоставить позднее. В самом заведении на звонок корреспондента агентства не ответили.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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