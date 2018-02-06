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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:14  06 февраля 2018 8

Песня про Путина стала хитом в Интернете. ВИДЕО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент РФ снова стал героем народного творчестваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Песня про Путина, сочиненная и исполненная педагогами астраханского музыкального колледжа, набирает популярность. Несмотря на то, что ролик собрал немало дизлайков, он стал популярен в разных концах России.

На видео пятеро исполнителей поют «Путин! Никогда не сдается! И я тоже не сдамся! Никому, ни за что!». Ролик был записан во время празднования 60-летия педагога Татьяны Шишкиной из Астраханского музыкального колледжа, именно эта преподавательница и значится автором песни. За первые сутки, когда его смотрели в основном жители региона, он набрал 900 отрицательных отзывов против 30 положительных. Тем не менее, песня приобрела популярность в разных уголках России. Сейчас видео активно цитируют популярные телеграм-каналы, сообщает астраханский информпортал «Арбуз».

Хиты народного сочинения про президента РФ часто становятся популярными роликами в интернете. Как напоминает портал Newinform.com, в прошлый раз один из самых рекордных по просмотрам роликов про президента снял житель Казани, написавший песню «Владимир Путин молодец!».

Игорь Чукреев
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