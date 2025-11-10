The Guardian: детскую игру Roblox заполонили педофилы и психопаты
The Guardian выпустила статью, где журналистка играла под видом восьмилетней девочки
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
На игровой платформе Roblox выявлены многочисленные случаи буллинга, домогательств и других неприемлемых действий в отношении детей. Об этом сообщает одна из британских газет. Журналистка издания рассказала о своем опыте игры под видом восьмилетней девочки, и она не один раз сталкивалась с педофилами и психопатами.
По данным The Guardian, за семь дней игры журналистка столкнулась с попытками домогательств и другими неприемлемыми действиями. Так, «девочку» постоянно пытались унизить и подвергнуть насилию. На платформе распространены азартные мини-игры, сексуальный контент и сцены жестокости, которые легко доступны детям.
В ходе журналистского расследования также были выявлены попытки сексуального насилия и буллинг (игроки оскорбляли «девочку» и «закидывали» неприличными предметами). Журналистка отметила, что некоторые игроки настойчиво следили за ее персонажем и писали неприличные вещи.
Все это, делится автор расследования, вызывает опасения относительно безопасности детей в виртуальном пространстве и поднимает вопрос о необходимости более строгих мер контроля и фильтрации контента в онлайн-играх. Газета подчеркивает, что проблема требует немедленного внимания со стороны разработчиков игры и регуляторов.
Ранее в сети распространились ложные сведения о возможном запрете онлайн-платформы Roblox в России. Инициатива о закрытии площадки исходит от председателя межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Ивана Курбакова, который направил соответствующие обращения в ряд ведомств. Тем не менее на текущий момент эта инициатива не получила рассмотрения.
Roblox — это онлайн-платформа и инструмент для разработки игр, который позволяет создавать собственные игровые проекты и участвовать в играх, разработанных другими участниками. Пользователи имеют возможность взаимодействовать с другими игроками, настраивать внешний вид своего персонажа и даже получать доход. Платформа пользуется большой популярностью среди детей и подростков по всему миру, в том числе и в России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.