Лукойл объявил форс-мажор на месторождении в Ираке

Ирак прекратил все выплаты «Лукойлу» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Об этом сообщает агентство Reuters.

«„Лукойл“ объявил о форс-мажорных обстоятельствах на гигантском нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Западные санкции против российской нефтяной компании осложнили ее деятельность на месторождении.

В связи с возникшими трудностями «Лукойл» прекращает работу иностранных сотрудников на месторождении, которые не являются гражданами России. По словам трех источников, Ирак прекратил все выплаты «Лукойлу» — как наличными, так и сырой нефтью. «Лукойл» предупредил власти Ирака о возможном выходе из проекта Западная Курна-2, если форс-мажорные обстоятельства сохранятся.

Продолжение после рекламы