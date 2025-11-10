Лукойл объявил форс-мажор на месторождении в Ираке
Ирак прекратил все выплаты «Лукойлу»
«Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Об этом сообщает агентство Reuters.
«„Лукойл“ объявил о форс-мажорных обстоятельствах на гигантском нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Западные санкции против российской нефтяной компании осложнили ее деятельность на месторождении.
В связи с возникшими трудностями «Лукойл» прекращает работу иностранных сотрудников на месторождении, которые не являются гражданами России. По словам трех источников, Ирак прекратил все выплаты «Лукойлу» — как наличными, так и сырой нефтью. «Лукойл» предупредил власти Ирака о возможном выходе из проекта Западная Курна-2, если форс-мажорные обстоятельства сохранятся.
Ранее иракская государственная нефтяная компания Somo приняла решение отменить отгрузку трех партий сырой нефти, которая добывается на месторождении Западная Курна-2 компанией «Лукойл». Причиной стали опасения относительно санкций, введенных США и Великобританией. Запланированная отгрузка должна была состояться 11, 18 и 26 ноября. При этом «Лукойл» владеет 75 % акций месторождения Западная Курна-2, суточная производительность которого составляет 480 тысяч баррелей. Остальные 25 % находятся под контролем иракской компании North Oil Company.
