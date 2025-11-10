Появились кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР
ВС РФ подняли в Гнатовке российский флаг
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Минобороны России показало кадры из села Гнатовка на Донецком направлении, которое российские войска взяли под контроль. Видео с URA.RU поделились в пресс-службе структуры.
На кадрах, которые показало военное ведомство, видны разрушенные здания. Возле одного из них, судя по кадрам, был поднят российский триколор.
Российские войска существенно расширили зону контроля в зоне СВО. Армейские группировки также заняли и освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
