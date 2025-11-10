«Разочарование и обида»: как скандальное видео Айзы и Гуфа ударит по их сыну

Отношения Айзы и Гуфа всегда были непростыми Фото: instagram / aizalovesam (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Общий сын Айзы-Лилуны Ай и Гуфа (Алексей Долматов) вырос и наткнулся на скандальное видео, где его молодые родители в 2008 году отдыхали в Таиланде. На кадрах, снятых рэпером, он оскорбляет жену, обвинет в алкоголизме и заявляет, что она «бесполезная».

15-летний Сами Долматов отреагировал в комментариях к этому видео, написав «а потом я появился». В Сети неравнодушные переживают: какие еще пикантные фото и видео увидит подросток и как это отразится на его психике. И не зря.

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с URA.RU пояснила: подобные «сюрпризы», с которыми сталкиваются дети известных персон, могут больно ударить по психике.

«В таких ситуациях подросток начинает видеть, что его родители не идеальны, со своим прошлым, ошибками и недостатками. Если в детстве почти все идеализируют родителей, в подростковом возрасте это проходит. Но это может отразиться на психике и вызвать внутренний конфликт. Таким образом не исключено появление чувства разочарования и обиды. У ребенка изменится восприятие родителя как авторитета. Это повлечет за собой недоверие, а также пошатнет детско-родительские отношения. Помимо этого, возможно появление чувства тревоги и неуверенности. То есть спектр разочарования довольно большой», — поясняет эксперт.

Отношения Гуфа и Айзы всегда напоминали качели: даже после развода они то мирились, то снова ссорились. Делали это, конечно, публично, таким образом оставив огромное «наследство» сыну, который постепенно начинает погружаться в это. По словам психолога, звездной матери сейчас желательно откровенно поговорить с сыном и прояснить ситуацию. При этом важно не обвинять второго родителя.

«Это очень сложно делать, но возможно. А после важно выслушать чувства ребенка. Я уверена, что Айза сможет это сделать. Кроме того, нужно разъяснить границы и роли, у подростка должна быть возможность видеть, что родители тоже люди. Если эту ситуацию бросить на самотек, в будущем это серьезно скажется как на подростке, так и на его отношениях с родителями», — резюмировала Дугенцова.