Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом
Встреча Грефа с Путиным прошла 10 ноября
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава правления Сбербанка Герман Греф прибыл на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину с умным кольцом на пальце. Трансляция встречи велась в пресс-службе Кремля.
На встрече с Путиным, на которой обсуждалась текущая деятельность компании, Греф был с кольцом на пальце — это новый девайс «Сбера», работающий по прототипу умных часов. Устройство позволяет отслеживать показатели здоровья: стресс, активность и сон.
В ходе встречи обсуждалась работа систем бесконтактных платежей, которые банк внедряет по всей стране. Глава государства, выслушав доклад, отметил, что России приходится развивать собственные технологии. Новая система позволяет совершать платежи быстро — за одну секунду, подчеркнул глава Сбера.
