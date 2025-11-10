Логотип РИА URA.RU
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом

10 ноября 2025 в 17:31
Встреча Грефа с Путиным прошла 10 ноября

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава правления Сбербанка Герман Греф прибыл на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину с умным кольцом на пальце. Трансляция встречи велась в пресс-службе Кремля.

На встрече с Путиным, на которой обсуждалась текущая деятельность компании, Греф был с кольцом на пальце — это новый девайс «Сбера», работающий по прототипу умных часов. Устройство позволяет отслеживать показатели здоровья: стресс, активность и сон.

В ходе встречи обсуждалась работа систем бесконтактных платежей, которые банк внедряет по всей стране. Глава государства, выслушав доклад, отметил, что России приходится развивать собственные технологии. Новая система позволяет совершать платежи быстро — за одну секунду, подчеркнул глава Сбера.

