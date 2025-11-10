«Это мое дело!»: Лукашенко жестко ответил американцам о ядерном оружии

Лукашенко сообщил, что ядерное оружие было обслужено в России Фото: Роман Наумов © URA.RU

В США до сих пор не знают, обладает ли Беларусь ядерным оружием. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — передает слова Лукашенко БЕЛТА. Президент сообщил, что ядерное оружие было обслужено в России.