«Это мое дело!»: Лукашенко жестко ответил американцам о ядерном оружии
Лукашенко сообщил, что ядерное оружие было обслужено в России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В США до сих пор не знают, обладает ли Беларусь ядерным оружием. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — передает слова Лукашенко БЕЛТА. Президент сообщил, что ядерное оружие было обслужено в России.
Ранее Лукашенко сообщил о замене тактического ядерного оружия, которое размещалось на территории республики. Устаревшие образцы были вывезены в Россию, а взамен Беларусь получила новейшие системы. Кроме того, президент проинформировал о том, что вооруженные силы Беларуси регулярно проводят учения, связанные с применением ядерного оружия. Кроме того, уже в декабре на боевое дежурство в Беларусь поступит комплекс «Орешник».
