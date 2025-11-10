Логотип РИА URA.RU
В Госдуме назвали условие, при котором Рунет изолируют от мировой сети

Чепа: Рунет придется отключить от мировой сети при вмешательстве в выборы
10 ноября 2025 в 17:40
Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы-2026

Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы-2026

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности» и вмешательства в выборы-2026. Нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чепы, в 2025 году во время губернаторских выборов были зафиксированы попытки вмешательства третьих стран. Также депутат отметил, что интернет ограничивают и в связи с воздушной безопасностью — некоторые регионы приходится защищать от доступа к мировой сети. Кроме того, возможность трехдневного голосования была введена после попыток повлиять на работу дистанционного электронного голосования.

Ранее в правительстве сообщили, что с 1 марта 2026 года у Роскомнадзора появится официальное право изолировать Россию от глобальной интернет-сети в случае возникновения угроз безопасности. Соответствующие изменения в законодательстве наделяют Минцифры, РКН и ФСБ полномочиями по управлению интернет-инфраструктурой страны в ситуациях, связанных с внешними рисками.

