В Госдуме назвали условие, при котором Рунет изолируют от мировой сети
Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы-2026
Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности» и вмешательства в выборы-2026. Нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Чепы, в 2025 году во время губернаторских выборов были зафиксированы попытки вмешательства третьих стран. Также депутат отметил, что интернет ограничивают и в связи с воздушной безопасностью — некоторые регионы приходится защищать от доступа к мировой сети. Кроме того, возможность трехдневного голосования была введена после попыток повлиять на работу дистанционного электронного голосования.
Ранее в правительстве сообщили, что с 1 марта 2026 года у Роскомнадзора появится официальное право изолировать Россию от глобальной интернет-сети в случае возникновения угроз безопасности. Соответствующие изменения в законодательстве наделяют Минцифры, РКН и ФСБ полномочиями по управлению интернет-инфраструктурой страны в ситуациях, связанных с внешними рисками.
