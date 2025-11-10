Логотип РИА URA.RU
Общество

В России нашли способ не выдворять иностранцев

Правительство предлагает ограничить выдворение служивших в ВС РФ иностранцев
10 ноября 2025 в 17:11
Суть инициативы заключается в ограничении выдворения за пределы РФ иностранцев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ предложило ограничить выдворение из страны иностранных граждан, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с документом.

«Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект, предлагающий соответствующие изменения в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — рассказал источник «Интерфакс». Суть инициативы заключается в ограничении выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовали в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Второй проект закона направлен на защиту прав иностранных граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в ВС РФ или воинских формированиях РФ, а также участников боевых действий. В случае принятия законопроекта будет запрещен ряд действий в отношении указанной категории иностранных граждан. Среди них:

  • принятие решений о депортации;
  • принятие решений о реадмиссии;
  • сокращение срока временного пребывания в РФ;
  • отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание;
  • отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание в целях получения образования;
  • отказ в выдаче или аннулирование вида на жительство;
  • неразрешение въезда в РФ;
  • признание пребывания (проживания) в РФ нежелательным.

