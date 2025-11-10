В России нашли способ не выдворять иностранцев
Суть инициативы заключается в ограничении выдворения за пределы РФ иностранцев
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Правительство РФ предложило ограничить выдворение из страны иностранных граждан, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с документом.
«Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект, предлагающий соответствующие изменения в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — рассказал источник «Интерфакс». Суть инициативы заключается в ограничении выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовали в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.
Второй проект закона направлен на защиту прав иностранных граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в ВС РФ или воинских формированиях РФ, а также участников боевых действий. В случае принятия законопроекта будет запрещен ряд действий в отношении указанной категории иностранных граждан. Среди них:
- принятие решений о депортации;
- принятие решений о реадмиссии;
- сокращение срока временного пребывания в РФ;
- отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание;
- отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание в целях получения образования;
- отказ в выдаче или аннулирование вида на жительство;
- неразрешение въезда в РФ;
- признание пребывания (проживания) в РФ нежелательным.
