В России нашли способ не выдворять иностранцев

Правительство РФ предложило ограничить выдворение из страны иностранных граждан, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с документом.

«Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект, предлагающий соответствующие изменения в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — рассказал источник «Интерфакс». Суть инициативы заключается в ограничении выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовали в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Второй проект закона направлен на защиту прав иностранных граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в ВС РФ или воинских формированиях РФ, а также участников боевых действий. В случае принятия законопроекта будет запрещен ряд действий в отношении указанной категории иностранных граждан. Среди них:

