Руководство УВЗ попыталось скрыть судебное разбирательство с рабочими, которым урезали зарплаты

22:55 06 февраля 2018 1

На предприятии не хотят предавать огласке судебный процесс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «Уралвагонзавод» во вторник, 6 февраля, попыталась закрыть заседание по делу иска 25 сотрудников цеха №563 к руководству предприятия от СМИ. Юристы УВЗ объяснили свое прошение тем, что в ходе обсуждения могут быть упомянуты сведения, которые содержат информацию о коммерческой тайне. Судья ходатайство юристов отклонила и разрешила журналистам остаться в зале суда.

Как ранее сообщало «URA.RU», 25 работников литейного цеха оспаривают введенные в октябре 2017 года новые нормы расчета заработной платы. После вступления в силу соответствующего приказа нормы выработки увеличились в два раза. Однако расценки на их выполнение упали на 45%. В результате средняя зарплата обрубщиков и сварщиков снизилась вдвое — с 60 до 30 тысяч рублей. В случае признания незаконности новых правил, рабочие требуют провести перерасчет полученной ими за последние месяцы зарплаты и возместить моральный ущерб в размере одной тысячи рублей.

В ходе заседания юристы УВЗ также попытались закрыть дело под предлогом того, что иски 25 сотрудников цеха №563 необходимо рассматривать в порядке коллективного спора не в суде, а на предприятии с привлечением трудовой комиссии. Но преставитель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров настоял, что заявления от каждого истца подавались отдельно, поэтому их нельзя рассматривать в ином порядке. Суд вновь оказался на стороне заявителей.

Уралвагонзавод — крупнейшая в мире корпорация, занимающаяся производством военной техники и железнодорожных вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время выступления Димитрова судья Марина Каракаш несколько раз переспросила его, как он понимает формулировку «признать изменения расценок труда рабочих цеха № 563 необоснованными?».

«Какой статьей вы руководствуетесь? Где в Трудовом кодексе говорится про обоснованность? Суд может принять либо законность, либо незаконность расценок. Не понятны мне, в общем, ваши требования», — заявила судья. Свою позицию Димитров так объянить и не смог.

После этого судья попросила его обосновать, какой моральный вред был приченен каждому из 25 истцов, и почему все требуют возместить им одинаковую сумму — тысячу рублей? Преставитель независимого профсоюза «Солидарность» также не смог внятно ответить на этот вопрос, предложив высказаться по этому поводу самим рабочим. Однако те оказались не готовы к такому вопросу и не смогли даже объяснить, что такое «моральный вред».

Доказательная база у юристов УВЗ звучала убедительнее. «Работодатель устанавливает и пересматривает нормы труда. Поэтмоу замена и пересмотр выработки — прерагатива компании. Нас проверяла государственная инспекция труда. Нарушений не выявленно», — заявил представитель корпорации.

В 20:00 судья Марина Каракаш остановила заседание в связи с окончанием рабочего дня. Очередное разбирательство назначено на среду — 7 февраля. Алексей Димитров воздержался от комментариев, предложив дождаться завтрашнего решения.