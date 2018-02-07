Ямальский аэропорт защитят от атак дронов

В аэропортах Ямала обновят технические средства безопасности. В воздушных гаванях появятся новые металлоискатели и сканеры для багажа. А в аэропорту города Тарко-Сале установят специализированный блокиратор дронов, который не позволит беспилотникам кружить над территорией.
В пресс-службе ямальского правительства рассказали, что аэродром Тарко-Сале находится в городской черте в непосредственной близости к жилым районам. Блокиратор дронов необходим там для повышения антитеррористической защищенности аэропорта. Он будет блокировать частоты, используемые беспилотными аппаратами. То есть дрон на подлете к аэропорту просто будет отключаться и падать.
В правительстве Ямала так же напомнили, что для использования дронов нужно иметь соответствующее разрешение. «Несанкционированные полеты „беспилотников“ создают помехи для малой авиации, заканчиваются попаданием на линии электропередачи, вмешиваются в пространство взлетно-посадочных процедур большой авиации», — рассказали в пресс-службе правительства Ямала.