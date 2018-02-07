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Главные новости Пермского края
15:46  07 февраля 2018 1

Известные пермяки позвали губернатора на тяжелый разговор. У них накопилось много вопросов к политику

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, решетников максим
Бывшие депутаты и вице-губернаторы вызвали Максима Решетникова на диалогФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Известные пермяки предлагают губернатору Максиму Решетникову публично обсудить ряд значимых проектов и проблемы региона. В числе обратившихся оказались как действующие политики и эксперты, так и прежние руководители Прикамья.

Ряд политиков и общественных деятелей Прикамья направили свое письмо в администрацию губернатора и опубликовали его в Facebook. В частности, пермяков интересует будущее художественной галереи, краеведческого музея, тема возведения нового здания театра оперы и балета, строительство социальной инфраструктуры, реконструкция набережной Камы с переносом железнодорожных путей, конфликты в спортивной отрасли и непонятные перспективы футбольного клуба «Амкар», растущий дефицит бюджета. Заявители отмечают, что прошел год с начала правления Решетникова — это хороший повод обсудить обозначенные проблемы.

«Мы искренне убеждены, что предлагаемый нами диалог пойдет только всем на пользу. Выражаем уверенность, что консолидация сил, знаний и опыта по особо значимым для Пермского края направлениям социально-экономического развития будет только способствовать их энергичной и успешной реализации», — отметили авторы письма и предложили губернатору до 16 февраля встретиться в Фестивальном доме на эспланаде или другом месте.

Письмо подписали 17 человек, в их числе депутат пермской гордумы от «Яблока» Надежда Агишева, лидер движения «Выбор» Константин Окунев, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Владимир Корсун, бывшие вице-губернаторы Юрий Белоусов и Вадим Чебыкин, экс-сенатор Сергей Левитан, бывшие депутаты Заксобрания Владимир Мальцев и Геннадий Кузьмицкий, ряд депутатов с территорий и общественники, лидер протестующих обманутых дольщиков Наталья Трушникова и воспитатель детсада Мария Шубина, которую прославило обращение к Владимиру Путину. В пресс-службе администрации губернатора подтвердили факт получения письма, но оно пока не рассмотрено.

Стефан Савелли
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