В Пермском крае завод продают по цене элитной квартиры

В Пермском крае выставили на продажу завод по производству блоков полистиролбетона. Цена действующего предприятия составляет 24 млн рублей. Для сравнения — примерно за такую цену в Перми можно купить квартиру в элитном жилом комплексе.

«Продам по цене недвижимости. Готовый к запуску завод по производству блоков полистиролбетона. Находится в 30 километрах от Перми, в 100 километрах от асфальтированной дороги. Стоимость — 24 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в распоряжение нового собственника перейдет заводское здание, в котором недавно был сделан ремонт. Внутри есть тепловентиляторы и две кран-балки, грузоподъемностью в три тонны каждая. Также в здании имеются санузел и душевая для рабочих. Территория огорожена.

