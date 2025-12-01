Запрет вейпов, суд над худруком и падение потолка: топ-7 новостей Перми и края

Худрукпермского Театра-Театра Борис Мильграм планирует остаться в должности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На минувшей неделе был утвержден новый состав Общественной палаты Пермского края. Бизнес предупредили о реформе налогообложения. На границе произошло ЧП — загорелись железнодорожные вагоны. Из-за этого график движения поездов на участке изменили. Общественность вовсю обсуждает стаю бездомных собак, которая терроризирует пермяков в центре города. Также на слуху еще одна необычная инициатива — в регионе формируют территории свободные от алкоголя. Подробнее об этих и других новостях прошедших семи дней — в обзоре URA.RU.

Суд постановил уволить худрука Театра-Театра Мильграма

Ленинский районный суд Перми вынес решение по иску заместителя прокурора края. Суд обязал региональное Министерство культуры рассмотреть вопрос об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Адвокат Мильграма сообщил о намерении обжаловать данное решение. Срок для подачи апелляции — один месяц. Он начнется 12 декабря.

По данным прокуратуры, в период с 2022 по 2023 год при подписании 12 контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным Мильграм создал ситуацию конфликта интересов. Основанием для такого вывода послужил факт того, что Пронькин является супругом Эвы Мильграм — дочери художественного руководителя.

В Перми прошли выборы в парламент Киргизии

В Перми было организовано голосование на выборах в Жогорку Кенеш — парламент Киргизии. Избирательный участок открылся в ДНТ «Губерния». Участие в наблюдении за ходом голосования в качестве международных наблюдателей от миссии СНГ приняли секретарь краевого избиркома Татьяна Любарская и член комиссии Анна Юшкова.

Всего в 27 регионах Российской Федерации было создано 40 избирательных участков для граждан Киргизии. Для того чтобы проголосовать, избирателям необходимо было предоставить паспорт гражданина республики, после чего они получали бюллетень.

Экс-депутата заксобрания Прикамья внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов). Обновленная информация представлена на сайте ведомства.

Окунев (внесен в перечень террористов и экстремистов) был задержан 29 октября в пермском аэропорту по обвинению в публичных призывах к осуществлению терроризма. Он отрицает обвинения и пытался выйти под залог в 2 млн рублей, но суд отправил его в СИЗО. Апелляционная жалоба на меру пресечения была отклонена, и Окунев останется в СИЗО до 28 декабря.

Губернатор Прикамья пообещал запретить вейпы к весне

В первом квартале 2026 года в Пермском крае планируется ввести запрет на продажу вейпов. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что, несмотря на давление со стороны производителей и продавцов вейпов на государственном и региональном уровнях, закон о запрете этих устройств будет принят.

«Торговцы, которые наживаются, пытаются показать, что противников запрета больше, чем есть на самом деле. Но с началом первого квартала постараемся сделать так, чтобы закон вступил в силу», — подчеркнул Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Прокуратура Прикамья посчитала, что в настоящее время запрет вейпов на региональном уровне преждевременен. Такое мнение ведомство озвучило на этапе подготовки проекта закона о запрете.

В Березниках рухнул потолок в жилом доме

В Березниках в квартире дома №38 по улице Клары Цеткин произошло обрушение потолка на третьем этаже. Оценкой состояния пострадавших помещений занялась специальная комиссия. Мэр города Алексей Казаченко провел выездной осмотр и назвал предварительную причину обрушения потолка в трехэтажном жилом доме на улице Клары Цеткин.

ЧП случилось из-за протечек труб, проходящих через чердак здания. Восстановительные работы ведет подрядчик Фонда капитального ремонта. Сейчас он ускоренными темпами приводит в порядок кровлю здания, которое не является аварийным и жалоб на его состояние ранее не поступало. Администрация города предложила хозяйке жилья благоустроенное помещение из маневренного фонда.

В Перми произошел массовый сбой трамваев

В Перми 24 ноября произошел массовый сбой трамваев 24 ноября. Причиной стали неполадки на линии. В результате было временно приостановлено движение вагонов по маршрутам № 3, № 4, № 5, № 7 и № 11 в направлении Пермь II.

Данные сервиса Яндекс.Карты на тот момент также свидетельствовали о скоплении вагонов в районе трамвайной развязки у Перми II — на картах было видно около 8–9 вагонов разных маршрутов.

В Совете Федерации наградили юных пермяков, проявивших мужество

В преддверии Дня героев Отечества и Дня добровольца в России в Совете Федерации РФ прошла церемония награждения юных жителей Пермского края, которые проявили мужество. Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили Артем Прытков, Александр Косырев, Тимофей Белослудцев и Елисей Фадеев. Награды вручил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Заместитель главы министерства территориальной безопасности края Андрей Приходько выразил благодарность ребятам от имени ведомства. Начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю Александр Урусов вручил юным жителям региона благодарственные письма.















































