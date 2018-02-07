22:44 07 февраля 2018 5

Маньяк заявлял, что после отсидки станет монахом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Убийца Анвар Масалимов был отпущен из колонии для пожизненно осужденных «Полярная Сова» на Ямале. Предполагается, что сразу после освобождения он отправился в Москву — ранее мужчина заявлял о наличие у него планов столице.

Масалимов был осужден еще во время СССР в 1991 году. Отсидев 15 лет за убийство, он в поселке Комсомольск Томской области задушил приютившего его пенсионера за то, что тот сжег в печке его фотографии. Останки рецидивист тоже сжег в печке, напоминает Lenta.ru.

Суд приговорил Масалимова к расстрелу, но в 1998 году смертная казнь в России была отменена и приговор заменили на пожизненное заключение. Отбывать наказание он отправился в «Полярную сову».

Во время пребывания в местах заключения убийца написал множество жалоб на приговор и, в конечном счете, президиум Вологодского областного суда принял решение смягчить наказание «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного». Подобное решение относительно пожизненно осужденного в России принято впервые.

Согласно справке, выданной Масалимову при освобождении, он отбыл в Москву. Ранее он заявлял, что хочет стать монахом в храме Святителя Дмитрия Ростовского. Но там он, по словам священников, пока так и не появился.