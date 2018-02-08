МИД предупредил о готовящейся информационной атаке на Россию

07:00 08 февраля 2018 0

Таинственные «российские хакеры», похоже, остаются главной страшилкой Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о готовящемся информационном вбросе. По словам представителей МИД РФ, в провокации будут задействованы ангажированные СМИ, а также инфоресурсы и IT- компании, давно замеченные в связях с западными спецслужбами.

«Панируется вброс псевдорасследований на тему „русского следа“ в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея, — говорится в официальном заявлении МИД РФ. — Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет».

Среди тех, кто будет задействован в атаке, упоминаются «Вашингтон пост», «БаззФид», «Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет». Как отмечается, провокация будет напоминать начало войны «трех восьмерок» во время открытия Олимпиады в Пекине в августе 2008

Как сообщает «Лента.ру», ранее американская компания ThreatConnect Inc предупредил о якобы готовящейся атаке российских хакеров на сайты антидопинговых агентств. Представители компании обнаружили несколько новых доменов, копирующих сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), и ряда других национальных и международных организаций, после чего сделали вывод, что имеет место российский след.