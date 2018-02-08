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Главные новости Курганской области
13:21  08 февраля 2018 0

Директор водоканала в Зауралье обвинил горожан в своем увольнении

Порыв водопровода. Шумиха, меньщиков денис
Директор не стал связывать это решение с масштабной авариейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директора ООО «Водоканал Шумиха» Дениса Менщикова по требованию прокуратуры дисквалифицировали на год из-за задержек зарплаты на предприятии. В декабре 2017 года надзорное ведомство выяснило, что водоканал задолжал нескольким сотрудникам около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Менщикову было назначено наказание в виде дисквалификации сроком на год. Он попытался оспорить приговор, но Шумихинский районный суд оставил постановление без изменения.

Денис Менщиков в разговоре с «URA.RU» не стал связывать это решение с масштабной аварией, из-за которой жители Шумихи три дня оставались без воды. Он признал, что задержки по зарплате случаются, и связал их с низкой платежной дисциплиной жителей города. «Платят процентов сорок, остальные пользуются бесплатно», — отметил Менщиков. Он добавил, что планирует и дальше работать на предприятии, но в должности заместителя директора.

Прокурор области Игорь Ткачев ранее инициировал проверку действий властей, контролирующих органов и водоканала после крупной коммунальной аварии в Шумихе.

Татьяна Жаткина
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