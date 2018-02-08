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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:15  08 февраля 2018 5

Заведующая садиком на Урале брала деньги за неучтенных детей. Родители сами приносили суммы

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, детский сад, стол, лего, игра, дети
Прокурор нашел в детском саду неучтенных детейФото: Илья Московец © URA.RU

В детском саду № 21 «Аленький цветочек» в городе Ирбите Свердловской области обнаружены «мертвые души» — дети, которые ходят в садик, но нигде не числятся. А деньги родители ежемесячно платят непосредственно заведующей Людмиле Заниной.

«О „мертвых душах“ мы узнали случайно. У одного из детей в группе обнаружили кишечную палочку, при проверке выяснилось, что в группу ходят дети, которые по документам не существуют. Заведующая отказалась объяснить, что происходит, она вообще женщина грубая и высокомерная, с людьми по-хамски себя ведет. В итоге мы узнали, что каждый месяц родители неучтенных детей платят непосредственно в карман заведующей», — рассказала «URA.RU» Оксана К., мама ребенка из детсада № 21.

Родители-активисты с этой новостью пошли на прием к депутату свердловского Заксобрания Александру Коркину. Он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По словам депутата, о заведующей садиком Заниной он слышал и раньше. Ему рассказывали, как она прямо говорила, что, пока на месте главы города Геннадий Агафонов, ей ничего не будет. Работники садика писали на нее жалобы в министерство образования, но их оттуда пересылали самой заведующей.

Заведующую подозревают в том, что она присваивала деньги неучтенных детей
Фото: detsadik21.my1.ru/

«О Заниной я наслышан давно, но сейчас уже просто перебор. Сообщил о ситуации прокурору Ирбита Станиславу Саноцкому, и он лично со своим помощником побывал в детском саду. Позже он мне сообщил, что выявил „мертвые души“ в группе четырехлетних — троих он видел сам, а один находится дома, так как болеет. Так же обнаружил неучтенных детей в ясельной группе. Прокурор прямо сказал Заниной, что она доигралась», — рассказал «URA.RU» Александр Коркин.

По словам депутата, непонятно, зачем родители соглашались водить своих детей в садик нелегально и платить лично заведующей. «Это не Екатеринбург, в Ирбите нет очереди в садик, любой может спокойно получить путевку. Неясно, что двигало родителями, когда они соглашались на предложение заведующей. Ведь их же дети в итоге недоедают», — добавил.

Дело в том, что рацион питания для детей в садиках строго нормирован. В результате на группу выделяется определенное количество продуктов. А так как в группе присутствуют «мертвые души», нормированные порции делятся в том числе и на них. В итоге дети получают меньше еды, чем положено. Также неучтенные дети не могут рассчитывать на медицинское обслуживание.

По словам депутата, заведующую Людмилу Занину вызвали для дачи объяснений в прокуратуру, но она тут же заболела. «Нам сообщили из ирбитского отдела образования, что к ним уже приходила „больная“ Занина и предлагала подделать документы — оформить на тех детей путевки задним числом», — подытожил Александр Коркин.

В прокуратуре Свердловской области пообещали прокомментировать эту ситуацию позже. С самой Людмилой Заниной также поговорить не удалось — заведующая уже вышла с больничного, но застать на рабочем месте ее сложно, сообщили «URA.RU» в детском саду.

Александр Лукманов
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