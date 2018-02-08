19:01 08 февраля 2018 0

Масштабные ремонтные работы проводить не на что Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье в 2018 году отремонтируют 45 км автомобильных дорог регионального значения и два моста (в 2017 году отремонтировали 82 км дорог и три моста). Такая информация появилась на сайте областного департамента строительства после корректировки бюджета региона, в результате которой уменьшился дорожный фонд. При этом еще в конце прошлой недели на том же сайте писали о более масштабных планах на ремонт и строительство дорог.

По последним данным, на ремонт из дорожного фонда Курганской области выделено 305 млн рублей (ранее сообщалось о 422 млн рублей и планах на ремонт 80 км дорог). До корректировки бюджета расходы на дорожное хозяйство планировались в размере 3,6 млрд рублей, но в итоге сумма уменьшилась примерно на 600 млн рублей. Сколько потратят на строительство новых дорог и содержание сети, пока неизвестно, ранее сообщалось о 546,6 млн и 748,5 млн соответственно. Предполагалось, что субсидии муниципальным образованиям на развитие местных автомобильных дорог составят порядка 968 млн рублей.

В 2017 году в департаменте строительства уточняли, что в регионе из 1200 населенных пунктов 380 не имеют асфальтированных подъездов. При этом в 2017 году было построено всего 26 км дорог. Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет на сегодняшний день 30,9%.