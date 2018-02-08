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Главные новости Югры
21:33  08 февраля 2018 4

В Нижневартовске пациент умер в очереди к врачу

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, здоровье, медицина, больница
Следственный комитет начал проверку по факту смерти пациента в поликлиникеФото: Илья Московец © URA.RU

В нижневартовской поликлинике №1 умер пациент, который дожидался своей очереди на прием к специалисту. Врачи учреждения, а позже и бригада скорой помощи не смогли спасти мужчину, внезапно почувствовавшего себя плохо.

Следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре узнало о произошедшем из соцсетей. «По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. Также планируется судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мужчины, а действиям медиков будет дана оценка.

Запись о смерти пациента была опубликована в паблике «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». Автор утверждает, что умершему было всего 32 года и ему якобы пришлось ждать помощи в течение 20 минут.

Согласно официальному заявлению департамента здравоохранения Югры, 8 февраля в 8:10 в городской поликлинике Нижневартовска пациент 1981 года рождения при ожидании приема врача резко почувствовал себя плохо, потерял сознание. Медицинский персонал совместно с бригадой скорой помощи оказывали медицинскую помощь, проведенные реанимационные мероприятия не привели к успеху, пациент скончался. Сейчас ведомство проводит проверку качества оказания медицинской помощи в поликлинике Нижневартовска. По предварительным данным, сотрудники поликлиники сработали оперативно и начали оказывать первичные реанимационные мероприятия ещё до приезда бригады скорой помощи.

Дарья Корчак
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