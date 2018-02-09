Краснодарская полиция задержала студента, затушившего сигарету об икону

02:33 09 февраля 2018 0

Молодого человека доставили в отдел полиции города Горячий ключ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Кубани полицейские задержали молодого человека, который потушил сигарету об икону Святого Архангела Михаила, сфотографировал это и опубликовал снимок в социальной сети. Его доставили в отдел полиции города Горячий ключ.

Фотография была опубликована в Instagram. На снимке видно, как он стоит с окурком в руках и тушит его об икону. Чуть позже молодой человек удалил фотографию, но к тому моменту ее уже заметили пользователи Сети. В правоохранительные органы обратился настоятель храма, который потребовал найти злоумышленника. Священнослужитель считает, что подросток решил испортить икону ради лайков в соцсетях или просто по глупости, пишет Lenta.ru.

Молодого человека задержали по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мировой судья рассмотрит административное дело 9 февраля, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями студент оскорбил чувства верующих, сообщает телеканал 360.