Бывшего вице-губернатора Зауралья досрочно освободили из колонии

Бывший вице-губернатор по социальной политике Курганской области Марина Калугина вышла на свободу условно-досрочно. Эту информацию подтвердил «URA.RU» ее бывший коллега Александр Мазеин.
Мазеин отметил, что лично не общался с Калугиной. «Я знаю, что она в Нижнем Новгороде, у нее там дети», — добавил он. По сведениям источников агентства, во время нахождения в колонии Калугина стала ее завхозом и исправно платила назначенный ей судом штраф.
Марина Калугина работала в должности заместителя губернатора по социальной политике с 2008 по 2013 год. В сентябре 2014 года ее вместе супругом Иваном Смолиным признали виновной в семи эпизодах, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Преступления были совершены во время работы Калугиной и Смолина в ОГУП «Дети плюс», ущерб от них составил около семи миллионов рублей.
Калугину приговорили к 5,5 годам лишения свободы с штрафом в 530 тыс. рублей. Ее мужу назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Во время оглашения приговора, воспользовавшись перерывом, супруги сбежали из зала суда и были объявлены в федеральный розыск. Задержали беглецов спустя полгода в Нижнем Новгороде.