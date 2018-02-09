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09 февраля 2018
13:44  09 февраля 2018 2

Легендарная конькобежка Скобликова высказалась об отстранении россиян от Игр

Лидия Павловна — непревзойденный спортсмен. За скорость ей дали прозвище «Уральская молния»Фото: Анна Майорова @URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова прокомментировала отстранение от Олимпийских игр российских конькобежцев. Спортсменка недовольна решением Международного олимпийского комитета, но будет следить за выступлением сборной.

«Мне непонятно, зачем так сделали. Не знаю даже, как сейчас наша команда выступит, вырубили сильнейших спортсменов. В некоторых дисциплинах, например, в женской командной гонке, наша конькобежная команда даже выступить не сможет. — рассказала „URA.RU“ Скобликова. — Поэтому Оля Граф, хоть ее и допустили, отказалась ехать — партнерш отстранили, гонку бежать не можем. Понимаю, почему некоторые спортсмены не поехали на Игры. Но также поддерживаю тех ребят, кто все-таки отправился в Корею защищать честь страны. Бывает так, что человек приезжает на игры и никто его не знает. А затем выходит на старт и становится чемпионом. Будем верить».

Спортсменка 9 февраля посетила Свердловскую киностудию: она побывала на презентации фильма «Забег. Стать чемпионом 3», где играет главную роль.

Напомним, из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет не допустил к Играм сильнейших российских конькобежцев и шорт-трекистов, несмотря на отсутствие прямых доказательств их вины. Так, без Олимпиады остался шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и чемпион Сочи Руслан Захаров.

Данил Бардин
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