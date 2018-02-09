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09 февраля 2018
14:10  09 февраля 2018 12

Россиянам будут платить за соблюдение ПДД

Областные трассы. Екатеринбург, дорожный знак, ограничение скорости, неровности, тюменский тракт
Автолюбителей стимулируют следовать дорожным знакамФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России конкурсную систему поощрения ответственных водителей. Согласно инициативе, автолюбители, соблюдающие ПДД, смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных правонарушителями.

Смысл проекта заключается в установке камеры, фиксирующей скорость автомобилей. «Нарушители скоростного режима получают административные штрафы вместе с уведомлениями по месту жительства, а ответственные водители, соблюдающие режим, получают поощрения», — пояснил Сухарев. Он добавил, что превышение скорости часто приводит к трагическим последствиям, пишет RT.

Ранее такой эксперимент устроили в Швеции, в результате чего средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%. Депутат посчитал полезным «провести аналогичный шведскому эксперимент в Москве» и направил запрос в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Если испытание такой системы увенчается успехом, будет разработан план по созданию полномасштабной конкурсной системы по всей России.

Отметим, ранее член думского комитета по транспорту Сергей Тен поддержал инициативу Минтранса о поступлении денег от штрафов в дорожные фонды регионов, напоминает «Национальная служба новостей». При этом он добавил, что региональные правительства далеко не всегда тратят средства из них по назначению, зачастую перенаправляя деньги на другие нужды.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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