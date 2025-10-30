Логотип РИА URA.RU
Владимир Путин поздравил жительницу Тюмени со 100-летним юбилеем

Труженице тыла из Тюмени Эмилии Бейзель исполнилось 100 лет
30 октября 2025 в 21:00
30 октября Эмилии Бейзель исполнилось 100 лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени труженица тыла Эмилия Бейзель отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. Именинница получила персональные поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора.

«В Тюмени 100-летний юбилей отмечает труженица тыла Эмилия Яковлевна Бейзель. Именинницу поздравили представители управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского округа. Ей вручили подарки и персональные поздравления от президента России и губернатора Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.

Эмилия Яковлевна родилась 30 октября 1925 года в селе Линево Волгоградской области в многодетной крестьянской семье. В военные годы она трудилась в Ярковском и Велижанском химлесхозах: добывала живицу для производства скипидара и канифоли, заготавливала древесину для фронта.

После войны труженица тыла переехала в Тюмень и до выхода на пенсию работала бухгалтером аптечной сети «Здоровье». За вклад в Победу Эмилия Яковлевна получила множество юбилейных медалей, грамот и благодарностей, а также звание «Ветеран труда».

Ранее URA.RU писало о том, что 2 октября ветерану войны Николаю Иванцову исполнилось 100 лет. Во времена Великой Отечественной он сражался за освобождение Смоленска, Орши и Витебска.

