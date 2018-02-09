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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:33  09 февраля 2018 5

Дерипаска будет судиться с Навальным из-за нового расследования блогера

Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
СМИ предостерегли от распространения лжиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Расследование блогера Алексея Навального о якобы незаконных действиях бизнесмена Олега Дерипаски назвали «лживым информационным потоком». Свою честь и достоинство оклеветанный бизнесмен будет отстаивать в суде, говорится в сообщении в официальном аккаунте предпринимателя в Instagram.

«Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации», — сказано в посте.

Как отмечает РИА «Новости», заявление распространяет официальный представитель Дерипаски. Он предостерег все СМИ от распространения лживых обвинений и пообещал, что будут жестоко пресекаться любые попытки «по созданию и распространению лживого информационного потока». «Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке», — заключил представитель бизнесмена.

Семен Гринберг
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