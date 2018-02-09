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Главные новости Ямала
17:35  09 февраля 2018 0

Ямальская дочка «Роснефти» скоро останется без гендиректора

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
Гендиректор «Пурнефтегаза» скоро покинет постФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одну из ключевых «дочек» «Роснефти», компанию «Пурнефтегаз», ожидает смена руководства. Анонимные телеграм-каналы обсуждают, что гендиректор компании Денис Худяков уходит со своего поста. В скором времени он переезжает в Оренбург.

Официально в приемной компании «URA.RU» сообщили, что в данный момент Денис Худяков на месте и продолжает работать. На вопрос о том, кто будет назначен на пост гендиректора после его ухода или станет временно исполнять его обязанности, было предложено следить за официальной информацией на сайте компании.

Денис Худяков уже передает дела и скоро покинет Ямал
Фото: gubweek.ru

Собственные источники агентства в нефтегазовой сфере подтвердили скорый уход Худякова. Инсайдеры сообщили, что в данный момент он передает дела преемнику, чье имя пока уточняется.

Отметим, что «Пурнефтегаз» — одна из ключевых компаний «Роснефти». Она стоит на первом месте в компании по добыче газа и на четвертом по добыче нефти. К тому же «Пурнефтегаз» — крупнейшее градообразующее предприятие города Губкинский, стратегически важное для развития региона.

Денис Худяков был назначен на пост гендиректора «Пурнефтегаза» в октябре 2015 года. До этого он занимал одну из руководящих должностей в «РН-Юганскнефтегаз». В нефтегазовой сфере такую ротацию называют ожидаемой. Такова кадровая политика «Роснефти», которая предпочитает менять руководство раз в 2 года.

Вячеслав Егоров
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