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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:16  09 февраля 2018 1

Россияне вышли на открытие Зимних Олимпийских игр без «опознавательных знаков». ФОТО

Торжественная часть открытия ОИ-2018 продлится около двух часовФото: flickr.com
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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В Южной Корее проходит церемония открытия зимней Олимпиады 2018 года. В параде спортсменов принимают участие 92 делегации, в том числе спортсмены из России.

Торжественная часть открытия Игр продлится больше двух часов, сообщает «Национальная служба новостей». Участниками церемонии стали 80 российских спортсменов, в параде команд они прошли под номером 55 — с олимпийским флагом, который пронес назначенный оргкомитетом волонтер, и без какой-либо национальной символики. После парада планируются выступления руководителя оргкомитета Игр-2018, главы МОК Томаса Баха и президента Южной Кореи Мун Дже Ина.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских атлетов к Международному олимпийскому комитету, отмечает «Федеральное агентство новостей». В результате эти спортсмены не смогли принять участия в Играх. «Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это, скорее, решение о проверке соответствия установленным требованиям», — заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Дарья Корчак
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