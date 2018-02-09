Минимум три человека получили травмы
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме. Взрывной волной выбило окна, два балкона разрушены. Осколки повредили припаркованные во дворе машины. Как минимум три человека пострадали. У всех сильные ожоги.
Поврежден целый этаж дома, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в новом доме по улице Репищева, 10. Причины устанавливаются. На месте работают спасательные службы, пишет агентство Nation News и добавляет, что дом не является газифицированным. Возгорания нет, но наблюдается задымление.
На месте работают пожарные