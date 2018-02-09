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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:41  09 февраля 2018 0

Взрыв в Петербурге повредил целый этаж жилого дома. У пострадавших серьезные ожоги. ФОТО

Центр медицины катастроф. Курган, реанимация, красный крест, скорая помошь
Минимум три человека получили травмыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме. Взрывной волной выбило окна, два балкона разрушены. Осколки повредили припаркованные во дворе машины. Как минимум три человека пострадали. У всех сильные ожоги.

Поврежден целый этаж дома, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в новом доме по улице Репищева, 10. Причины устанавливаются. На месте работают спасательные службы, пишет агентство Nation News и добавляет, что дом не является газифицированным. Возгорания нет, но наблюдается задымление.

На месте работают пожарные
Фото: Nation News

Семен Гринберг
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