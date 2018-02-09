В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержали причастных к убийству ополченца Михаила Толстых, также известного как Гиви. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.
«Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», — цитирует Захарченко «Федеральное агентство новостей». Он также добавил, что некоторые из задержанных были также причастны к убийству комбата ДНР Арсения Павлова, известного как Моторола.
Михаил Толстых был командиром батальона «Сомали» и погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года. Предполагается, что с целью его ликвидации использовался огнемет «Шмель», напоминает «Утро.ру». Полковник Павлов погиб 16 октября 2016-го вместе со своим охранником в лифте дома в Донецке, где он проживал с семьей.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что киевский журналист Юрий Бутусов раскрыл новые подробности убийства Михаила Толстых. Он рассказал, что украинские спецслужбы якобы тщательно готовились к его устранению два года, а в офисе Гиви некто заранее установил взрывчатку.