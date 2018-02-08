{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:35  08 февраля 2018 9

На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви

Интервью с Михаил
Михаил Толстых погиб ровно год назадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские спецслужбы два года готовили покушение на командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом рассказал киевский журналист Юрий Бутусов.

«Гиви был последним раскрученным командиром сил народных республик Донбасса, который находился на службе и предпринимал серьезные меры безопасности», — цитирует Бутусова «Федеральное агентство новостей». Журналист считает, что в офисе Михаила Толстых некто заранее установил взрывчатку. «Добраться было нелегко. Операция планировалась и готовилась два года. С тех пор крупных акций возмездия такого значения не совершалось», — добавил он.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате удара снаряда из огнемета «Шмель» по его кабинету. Позднее представители ДНР заявили, что убийство Гиви было санкционировано контрразведкой СБУ, сообщал портал «Русская планета». Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев тогда признался, что находится в полной растерянности относительно смерти Гиви. По его мнению, совершить теракт в воинской части, которая охраняется, очень сложно. «Я скорблю, потому что героев „русской весны“ становится все меньше», — цитирует Царева портал «Подмосковье сегодня».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров