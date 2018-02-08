19:35 08 февраля 2018 9

Михаил Толстых погиб ровно год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские спецслужбы два года готовили покушение на командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом рассказал киевский журналист Юрий Бутусов.

«Гиви был последним раскрученным командиром сил народных республик Донбасса, который находился на службе и предпринимал серьезные меры безопасности», — цитирует Бутусова «Федеральное агентство новостей». Журналист считает, что в офисе Михаила Толстых некто заранее установил взрывчатку. «Добраться было нелегко. Операция планировалась и готовилась два года. С тех пор крупных акций возмездия такого значения не совершалось», — добавил он.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате удара снаряда из огнемета «Шмель» по его кабинету. Позднее представители ДНР заявили, что убийство Гиви было санкционировано контрразведкой СБУ, сообщал портал «Русская планета». Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев тогда признался, что находится в полной растерянности относительно смерти Гиви. По его мнению, совершить теракт в воинской части, которая охраняется, очень сложно. «Я скорблю, потому что героев „русской весны“ становится все меньше», — цитирует Царева портал «Подмосковье сегодня».