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09 февраля 2018
19:23  09 февраля 2018 0

Путин продлил контракты возрастным уральским силовикам. ФОТО

Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, мчс россии
Высокопоставленные спасатели из Тюменской и Свердловской областей продолжат службуФото: Игорь Меркулов © URA.RU (архив)

Возрастным силовикам продлили служебные контракты сверх установленного предельного возраста. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина коснулось тюменского генерала и свердловского полковника, оба из МЧС.

Срок службы продлен на год для начальника ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Юрия Алехина (59 лет) и заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области полковника внутренней службы Виктора Теряева (50 лет).

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Сроки службы также продлены прокурорам Ненецкого АО и Архангельской области (на пять лет) и пятерым генералам МВД России (на год).

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Теряев Виктор Владимирович Фото: сайт ГУ МЧС по Свердловской области

Семен Гринберг
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