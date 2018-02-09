19:23 09 февраля 2018 0

Высокопоставленные спасатели из Тюменской и Свердловской областей продолжат службу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архив)

Возрастным силовикам продлили служебные контракты сверх установленного предельного возраста. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина коснулось тюменского генерала и свердловского полковника, оба из МЧС.

Срок службы продлен на год для начальника ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Юрия Алехина (59 лет) и заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области полковника внутренней службы Виктора Теряева (50 лет).

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Сроки службы также продлены прокурорам Ненецкого АО и Архангельской области (на пять лет) и пятерым генералам МВД России (на год).