«Не приеду больше!» Оперную диву Нетребко шокировала стоимость билетов на ее концерт

На специализированных сайтах цена на билеты достигала 100000 рублей
Оперная певица Анна Нетребко рассказала о возмутительно высокой стоимости билетов на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве. Выступление состоялось 7 февраля в Концертном зале имени Чайковского.
«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100000 рублей, я просто не приеду больше», — цитирует «Газета.ru» Нетребко.
Издание отмечает, что на специализированных сайтах цены на билеты достигали 150 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Анна Нетребко вышла замуж в короне за два миллиона евро.