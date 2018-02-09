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10 февраля 2018
09 февраля 2018
21:39  09 февраля 2018 5

«В салоне пахло алкоголем и духами». Певицу Началову лишили водительских прав

Певице также назначили штрафЮлия Началова, Instagram

Дорогомиловский суд Москвы лишил популярную певицу Юлию Началову водительских прав. Управлять транспортом звезде шоу-бизнеса запретили на полтора года.

«Алдонина Ю.В. (настоящее имя Юлии Началовой — прим.ред.) признана виновной по части первой статьи 12.26 КоАП РФ и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей», — цитируют «Дни.ру» пресс-секретаря Дорогомиловского суда Евгению Горохову.

Как следует из показаний инспекторов ГАИ, данных поздно вечером в четверг, Юлия Началова сказала, что немного выпила шампанского и вина. Она сразу отказалась проходить экспертизу стационарно и дышать в портативный алкотестер. «В салоне пахло сильно алкоголем и духами», — приводит «МК» слова одного из сотрудников ГИБДД.

В декабре 2017 года Юлию Началову задержали инспекторы ГИБДД. Девушка ехала за рулем своего Lexus по необычной траектории. Отмечалось, что алкоголем от звезды не пахло, однако Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.

Иван Шестак
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