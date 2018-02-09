{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
09 февраля 2018
22:57  09 февраля 2018 5

Вице-премьер Приходько хочет ответить Навальному по-мужски

ПМЭФ-2015. Панельная сессия «Экономика. Честные ответы на злободневные вопросы». Санкт-Петербург, приходько сергей
Приходько прокомментировал расследование НавальногоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько прокомментировал расследование Алексея Навального. В нем блогер ранее заявил, что Приходько якобы отдыхал на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

«По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — сказал Приходько, комментируя слова Навального для «РБК». Он назвал оппозиционера «политическим неудачником», который таким образом попытался устроить провокацию и напомнить о себе. Сергей Приходько не считает нужным подавать в суд на блогера, так как это уже планирует сделать Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска заявил о своем намерении подать в суд на Навального за распространение клеветы. В Кремле же отказались комментировать публикацию оппозиционера.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров