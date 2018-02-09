Вице-премьер Приходько хочет ответить Навальному по-мужски

22:57 09 февраля 2018 5

Приходько прокомментировал расследование Навального Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько прокомментировал расследование Алексея Навального. В нем блогер ранее заявил, что Приходько якобы отдыхал на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

«По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — сказал Приходько, комментируя слова Навального для «РБК». Он назвал оппозиционера «политическим неудачником», который таким образом попытался устроить провокацию и напомнить о себе. Сергей Приходько не считает нужным подавать в суд на блогера, так как это уже планирует сделать Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска заявил о своем намерении подать в суд на Навального за распространение клеветы. В Кремле же отказались комментировать публикацию оппозиционера.