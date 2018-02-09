Песков отказался комментировать расследование об отдыхе Дерипаски

Песков не может и не хочет комментировать эту информацию
В Кремле отказываются комментировать расследование блогера Алексея Навального о якобы совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.
«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не хотел бы этого делать», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данный видеоролик, пишет ТАСС.
Ранее представитель Дерипаски распространил сообщение, в котором заявил, что бизнесмен подаст в суд на Навального за клевету. Также в сообщении было сказано, чтобы СМИ не тиражировали ложную информацию, напоминает «Русская планета».