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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:16  09 февраля 2018 0

Песков отказался комментировать расследование об отдыхе Дерипаски

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Песков не может и не хочет комментировать эту информациюФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле отказываются комментировать расследование блогера Алексея Навального о якобы совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не хотел бы этого делать», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данный видеоролик, пишет ТАСС.

Ранее представитель Дерипаски распространил сообщение, в котором заявил, что бизнесмен подаст в суд на Навального за клевету. Также в сообщении было сказано, чтобы СМИ не тиражировали ложную информацию, напоминает «Русская планета».

Семен Гринберг
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