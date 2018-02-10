Найден новый способ борьбы с алкоголизмом

02:22 10 февраля 2018 0

За две недели приема антидепрессантов организм восстанавливается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Австралийские ученые предложили бороться с алкогольной зависимостью при помощи антидепрессантов. По словам исследователей, они помогут восстановиться после отказа от пагубной привычки.

К такому выводу опытным путем пришла группа ученых из университета Квинсленда, пишет Life. Они «подсадили» на спиртное 15 крыс, давая им алкоголь в больших количествах. И когда у мозга началась ухудшаться способность производить новые клетки, грызунов начали лечить антидепрессивным препаратом тандоспироном.

Через две недели приема у подопытных восстановились первоначальные показатели. Более того, терапия помогла снизить тревожный синдром, который обычно сопровождает отказ от выпивки.