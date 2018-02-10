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23:00  10 февраля 2018 1

На власти Ямала готовится новая медиа-атака. «Человек и закон» четыре дня проработал в округе

Всероссийский конкурс управленцев
На Дмитрия Кобылкина готовится новая медиа-атакаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Ямала ждут новых провокаций в адрес руководства округа. Как стало известно «URA.RU», с 5 по 9 февраля в Салехарде работала бригада агентства «Человек и закон». В адрес этого проекта уже звучали обвинения в распространении дезинформации в адрес губернатора Дмитрия Кобылкина, но никто из заявлявших так до конца и не выяснил идет ли речь о каком-то продакшн-агентстве или редакции популярной программы на «Первом канале».

В нынешний визит журналисты сопровождали известного ямальского оппозиционера и изобретателя Виктора Гузя. Он известен своими масштабными проектами, которые до сих пор не прошли проверку на вероятность реализации. Во время приема граждан председателем Законодательного собрания ЯНАО Сергеем Ямкиным в Лабытнанги Гузь настаивал на создании полигона-технопарка «Ямал-Аляска-Цинхуа» (целью которого станет реанимации 4 тысяч простаивающих вокруг Ноябрьска и Муравленко обводненных и малодебитных скважин). По итогам встречи Ямкин пообещал дать поручение подведомственной ему Счетной палате ЯНАО о внеплановой проверке НО «Региональный инвестиционно-инновационный фонд «Ямал».

Подобная встреча в присутствии журналистов прошла у Виктора Гузя и с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александром Мажаровым. Его общественник убеждал в необходимости проведения форума для обсуждения полигона-технопарка.

Виктор Гузь рассказал и о встрече с главным федеральным инспектором (ГФИ) по ЯНАО Александр Ямохин, на которой инициатор передал заявления о предполагаемом коррупционном сговоре с целью противодействия создания технопарка. Гузь видит в этом происки директора окружного департамента по науке и инновациям правительства ЯНАО Алексея Титовского, своего собеседника Александра Мажарова и генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и депутата Заксобрания ЯНАО Павла Крюкова, третий месяц находящегося под арестом для обеспечения следствия по обвинению в коммерческом подкупе.

В одном из телеграм-каналов Гузя уже обвинили в желании эмигрировать в Великобританию, где у него живет дочь, а также поддержке кандидата в президенты России Павла Грудинина. В комментарии «URA.RU» общественник подтвердил, что уже 12 лет в Великобритании живет его бывшая супруга с дочерью, которой уже 26 лет. «Грудинин прислал мне неделю назад электронное сообщение о том, что он рассматривает мои технологии на предмет включения в его программу применительно к созданию „народных предприятий“ в ТЭК», — сказал Виктор Гузь, настаивая, что всегда поддерживал Владимира Путина.

Идеи Гузя на окружном уровне признаны нереализуемыми, и есть мнение, что «Человек и закон» просто использовали ямальского общественника для выпуска его заявлений в иных сюжетах, считает собеседник агентства в Салехарде. В 2017 году возникало несколько информационных волн в адрес администрации округа, исполнители которых сейчас пытаются доказать свою невиновность в судебных процессах. «Нельзя исключать, что на наших глазах готовится новая фейк-волна», — говорит источник «URA.RU».

Сергей Мороз
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