Разбившийся в Подмосковье Ан-148 столкнулся в вертолетом «Почты России»

Самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, мог столкнуться с вертолетом «Почты России». Авария могла произойти при взлете, сообщают источники «Интерфакса».
Самолет Ан-148, следовавший из московского Домодедово в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позднее стало известно, что борт потерпел крушение в районе деревни Аргуново. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, по данным источников экстренных служб, все погибли, шансов выжить у людей не было.
Разбившийся самолет «Саратовских авиалиний» был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался авиакомпанией «Россия», писала «Русская планета». Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу и выразил соболезнования в связи с гибелью людей, уточняло РТ.