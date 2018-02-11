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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:41  11 февраля 2018 0

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 столкнулся в вертолетом «Почты России»

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, вертолет
Разбившийся борт мог столкнуться с вертолетомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, мог столкнуться с вертолетом «Почты России». Авария могла произойти при взлете, сообщают источники «Интерфакса».

Самолет Ан-148, следовавший из московского Домодедово в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позднее стало известно, что борт потерпел крушение в районе деревни Аргуново. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, по данным источников экстренных служб, все погибли, шансов выжить у людей не было.

Разбившийся самолет «Саратовских авиалиний» был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался авиакомпанией «Россия», писала «Русская планета». Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу и выразил соболезнования в связи с гибелью людей, уточняло РТ.

Валерия Романова
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