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Главные новости Челябинской области
19:59  11 февраля 2018 5

Схваченного за взятку в 5 млн челябинского адвоката отправили в СИЗО

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, камера, тюремщик
За решеткой юрист останется до 9 апреляФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 11 февраля арестовал адвоката Олега Зайцева. Юрист обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщили «URA.RU» в суде. О помещении скандально известного адвоката под стражу просили представители следствия и прокуратуры, сообщили «URA.RU» в суде.

Сам обвиняемый и его защитник просили о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или подписке о невыезде. Противная сторона апеллировала к тому, что на активном этапе расследования он может использовать свои профессиональные знания и широкий круг знакомств, чтобы воспрепятствовать сбору доказательств. Суд, рассмотрев обе позиции, не счел указанное защитой хроническое заболевание Зайцева препятствием для содержания в СИЗО и удовлетворил ходатайство следствия.

Как уже сообщало агентство, Олег Зайцев неоднократно участвовал в громких процессах. Он защищал знаменитую банду угонщиков («Дело Килиевича»), фигурантов дела «Торнадо» (нападение на рок-фестиваль) и угонщика Малова, из-за которого едва не расстались с погонами и свободой несколько оперативников уголовного розыска.

9 февраля Зайцева задержали сотрудники ФСБ при попытке передать взятку. В субботу, 10 февраля, был задержан заместитель Курчатовского следственного отдела Челябинска Александр Есипов. В тот же день Есипов был уволен с работы приказом начальника следственного управления СК РФ по региону Дениса Чернятьева. По информации «URA.RU», Олег Зайцев выступил посредником между следователем Есиповым и фигурантами дела, которое он вел. Договорились, что дело закроют за 5 млн рублей. Фигуранты дела подали заявление в ФСБ.

Владимир Васин
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