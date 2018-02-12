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Главные новости Пермского края
00:33  12 февраля 2018 0

В ночном клубе Перми экс-депутат избил знаменитого диджея

Музыкант зафиксировал все побои в травмпунктеФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Российского музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, избили в ночном клубе в Перми. Обидчиком музыканта стал мастер спорта по рукопашному бою и бывший депутат местного законодательного собрания Александр Телепнев.

По словам Ширмана, к нему подошел один из посетителей бара, который попросил у музыканта вместе сфотографироваться. Получив отказ, мужчина оттащил диджея от бара, но находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал. После чего, Телепнев нанес Ширману точный удар в висок, сбив его с ног. Затем музыканта начали бить ногами. В травмпункте у Ширмана зафиксировали открытый перелом челюсти и побои. По факту избиения было заведено дело, передает Properm.ru.

Напомним, Андрей Ширман в декабре прошлого года присоединился к неформальному движению в поддержку Владимира Путина PutinTeam. Широкую известность музыканту принесли такие хиты, как «Moscow Never Sleeps» и «Волна»

Александр Черноскутов
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