Центр Екатеринбурга заполнен полицейскими спецмашинами. ФОТО

В ночь на понедельник, 12 февраля, центральную площадь Екатеринбурга заполнили спецмашины МВД РФ. Новые автомобили расставили на площади 1905 года для торжественной передачи подразделениям полиции.
Точное число машин, поступивших в распоряжение сил правопорядка Свердловской области, не сообщается, однако судя по фотографиям, большую часть новых авто получат подразделения ГИБДД и конвойная служба. Патрульные «Форды», по всей вероятности, как и раньше, достанутся спецроте ДПС, занимающейся сопровождением транспорта, остальным передадут новые Lada Vesta. ГАЗели представлены в двух вариантах. Часть из них — автозаки — наверняка предназанчены для конвойных подразделений, часть — микроавтобусы — для других оперативных служб.
Отметим, что передача транспорта полиции грозит испортить настроение владельцам частного транспорта, привыкшим парковать машина напротив здания мэрии — во всяком случае, придется потратить какое-то время на поиск места, где можно будет оставить автомобиль.