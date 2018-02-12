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Главные новости Свердловской области
04:04  12 февраля 2018 0

Центр Екатеринбурга заполнен полицейскими спецмашинами. ФОТО

Десятки новеньких спецмашин будут переданы полицейским подразделениям в понедельник, 12 февраляФото: «Ночные новости»

В ночь на понедельник, 12 февраля, центральную площадь Екатеринбурга заполнили спецмашины МВД РФ. Новые автомобили расставили на площади 1905 года для торжественной передачи подразделениям полиции.

Точное число машин, поступивших в распоряжение сил правопорядка Свердловской области, не сообщается, однако судя по фотографиям, большую часть новых авто получат подразделения ГИБДД и конвойная служба. Патрульные «Форды», по всей вероятности, как и раньше, достанутся спецроте ДПС, занимающейся сопровождением транспорта, остальным передадут новые Lada Vesta. ГАЗели представлены в двух вариантах. Часть из них — автозаки — наверняка предназанчены для конвойных подразделений, часть — микроавтобусы — для других оперативных служб.

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Фото: «Ночные новости»

Отметим, что передача транспорта полиции грозит испортить настроение владельцам частного транспорта, привыкшим парковать машина напротив здания мэрии — во всяком случае, придется потратить какое-то время на поиск места, где можно будет оставить автомобиль.

Евгений Александров
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