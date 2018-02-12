Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал об усилении мер безопасности на территории полуострова в преддверии президентских выборов 18 марта. Таким образом, Крым готовится к провокациям, которые могут организовать прокиевские активисты.
По словам Сергея Аксенова, власти Крыма намерены действовать так же жестко, как было в дни «крымской весны». «Дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики, — цитируют „Известия“ главу республики. — Провокаций со стороны киевского режима и так называемых активистов мы тоже не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко».
Отметим, на территории полуострова, присоединившегося к России в 2014 году, существует вероятность провокаций со стороны Украины. Через границу сопредельного государства в Крым могут попытаться проникнуть не только провокаторы, но и представители международных террористических организаций. Угроза становится особенно актуальной с учетом того, что в начале февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом противодействовать выборам на территории «оккупированного» Россией Крыма.