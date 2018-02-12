{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На борту находились более 70 человек
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:57  12 февраля 2018 0

Аксенов пообещал вторую «крымскую весну». Полуостров готовится к провокациям

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина, вежливые люди
Киев уже четыре года считает, что Крым был оккупирован РоссиейФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал об усилении мер безопасности на территории полуострова в преддверии президентских выборов 18 марта. Таким образом, Крым готовится к провокациям, которые могут организовать прокиевские активисты.

По словам Сергея Аксенова, власти Крыма намерены действовать так же жестко, как было в дни «крымской весны». «Дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики, — цитируют „Известия“ главу республики. — Провокаций со стороны киевского режима и так называемых активистов мы тоже не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко».

Отметим, на территории полуострова, присоединившегося к России в 2014 году, существует вероятность провокаций со стороны Украины. Через границу сопредельного государства в Крым могут попытаться проникнуть не только провокаторы, но и представители международных террористических организаций. Угроза становится особенно актуальной с учетом того, что в начале февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом противодействовать выборам на территории «оккупированного» Россией Крыма.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров