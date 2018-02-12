Одной из жертв авиакатастрофы в Подмосковье стал житель Нижневартовска

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 находился югорчанин. Об этом 12 февраля «URA.RU» сообщил источник в МЧС.
По словам собеседника, одним из погибших в результате авиакатастрофы оказался житель Нижневартовска Александр Сергешко 1987 года рождения. Источник добавил, что тело погибшего будет доставлено в морг Москвы. В аэропорту Домодедово организован оперативный штаб по встрече родственников погибших и их размещению.
Трагедия произошла 11 февраля 2018 года. Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек. Выживших нет. По одной из версий, Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом. Представители МЧС заявляют, что шансов остаться в живых у членов экипажа и пассажиров не было.