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Главные новости Тюменской области
12:57  12 февраля 2018 12

«Мы здесь умрем стоять». В тюменских поликлиниках образовались многочасовые очереди

В тюменских поликлиниках многочасовые очередиФото: Марина Шарапова

В Тюменской области растет количество заболевших ОРВИ. По данным департамента здравоохранения, еженедельно количество заболевших в Тюмени увеличивается на 9500 человек, из них 7500 дети. Пациенты жалуются, что в очередях на прием к врачу приходится стоять часами: «В поликлинике ад, все кашляют. Люди приходят с больными детьми, говорят: „Мы умрем здесь стоять“, — разворачиваются и уходят», — говорят пациенты филиала детской городской поликлиники № 4.

«В очередях все чихают и кашляют», — жалуются пациенты
Марина Шарапова

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила, что увеличение пациентов в поликлиниках связано с двумя причинами: «Действительно, растет количество заболевших ОРВИ. Кроме того, по понедельникам количество пациентов в клиниках всегда увеличивается». По ее словам, в тюменских поликлиниках приняты все меры, чтобы максимально разгрузить учреждения: увеличено количество врачей, развешены объявления о том, что пациентам с температурой необходимо вызвать врача на дом, работают администраторы. Однако в связи с тем, что количество пациентов увеличивается, очереди в поликлиниках есть. Тем не менее, по мнению Малыгиной, эпидемиологический порог в Тюменской области еще не превышен. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области пояснили, что пока нет данных по количеству заболевших.

В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ родители тюменских школьников жалуются на то, что дети болеют, вынуждены пропускать занятия, а карантин по заболеваемости ОРВИ и гриппом до сих пор не объявлен. В департаменте образования сообщили, что в Тюмени в 11 школах на карантин закрыты отдельные классы (такое решение имеет право принять директор школы). Информацией об общем карантине в школах города в Роспотребнадзоре и департаменте образования Тюмени на момент выхода материала не располагали.

Наталья Двизова
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